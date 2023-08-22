اليونان تعرض تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات إف 16

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الاثنين، أن اليونان عرضت تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز إف 16.

وأعرب الزعيم الأوكراني في حديث له في أثينا بعد محادثاته مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ، عن سعادته بقبول العرض.

وأضاف زيلينسكي: "نحتاج إلى دعم اليونان في إعداد طيارينا لمقاتلات إف 16 ".

يشار إلى أن سلاح الجو اليوناني يتكون في الغالب من مقاتلات إف 16 ، ويتمتع الطيارون اليونانيون بخبرة كبيرة في هذا المجال.

وتعهدت الدنمارك وهولندا أمس الأحد ، بتسليم العشرات من المقاتلات طراز إف 16 إلى أوكرانيا لمواجهة المهاجمين الروس، بيد أنه يتعين تدريب الطيارين الأوكرانيين قبل استخدام تلك المقاتلات في ساحة المعركة.