الحبس 5 سنوات للمتهمين بإصابة شخص وترويعه في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 5 سنوات، لاتهامهم باستعراض القوة واستخدام العنف قبل شخص وإحداث عاهة مستديمة له، بدائرة مركز جرجا.



صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وأحمد عصمت، بأمانة سر صلاح تمام.



تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضى، عندما وجهت النيابة لكلا من (ع. ر - 27 عاما) حاصل على ليسانس دراسات إسلامية، و(أ . ت - 31 عاما) حاصل على ثانوية أزهرية، و(ص . س - 20 عاما) عامل، و(ع . ز - 25 عاما) طالب، تهمة استعراض القوة واستخدام العنف ضد المجنى عليه (ح . ح)، لخلاف سابق بينهم، قاصدين ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.



وأعد المتهمين سلاحيين ناريين "بندقية خرطوش، بندقية آلية"، وتوجهوا للمكان المتواجد به المجنى عليه، وأطلق المتهم الأول عيار نارى من السلاح بحوزته صوبه حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره، فأحدث إصابته بعاهة مستديمة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.