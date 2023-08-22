 الحبس 5 سنوات للمتهمين بإصابة شخص وترويعه في سوهاج - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 أغسطس 2023 5:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

الحبس 5 سنوات للمتهمين بإصابة شخص وترويعه في سوهاج

محمد عبد المجيد:
نشر في: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 5:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 5:25 م
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 5 سنوات، لاتهامهم باستعراض القوة واستخدام العنف قبل شخص وإحداث عاهة مستديمة له، بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وأحمد عصمت، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضى، عندما وجهت النيابة لكلا من (ع. ر - 27 عاما) حاصل على ليسانس دراسات إسلامية، و(أ . ت - 31 عاما) حاصل على ثانوية أزهرية، و(ص . س - 20 عاما) عامل، و(ع . ز - 25 عاما) طالب، تهمة استعراض القوة واستخدام العنف ضد المجنى عليه (ح . ح)، لخلاف سابق بينهم، قاصدين ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.

وأعد المتهمين سلاحيين ناريين "بندقية خرطوش، بندقية آلية"، وتوجهوا للمكان المتواجد به المجنى عليه، وأطلق المتهم الأول عيار نارى من السلاح بحوزته صوبه حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره، فأحدث إصابته بعاهة مستديمة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك