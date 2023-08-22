محافظ الغربية يسلم 13 عقد عمل في القطاع الخاص

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، 13 أسرة من أبناء المحافظة، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم عقب لقائهم خلال فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي التي نفذتها المحافظة لعمال شركة المالية وشركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير جميع سبل الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم في ظل اهتمام الدولة بالصناعة.

وفي لفتة إنسانية، سلم محافظ الغربية 13 عقد عمل في القطاع الخاص للمواطنين، بحضور أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة، وذلك في إطار دعم المحافظة الدائم للأسر الأولى بالرعاية وتقديم يد العون لتلك الأسر.

وأكد رحمي أن المحافظة تسعى دائما لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من ناحيتهم.. أعرب المواطنون عن سعادتهم باستجابة المحافظ الفورية وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم، مشيدين بالفعاليات التي تم تنفيذها في تلك الشركات.