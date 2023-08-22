موسكو تعلن إحباط هجمات أوكرانية على موسكو وبريانسك باستخدام 4 مسيرات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط هجمات باستخدام 4 طائرات مسيرة لاستهداف مواقع في مقاطعتي موسكو وبريانسك، مشيرة إلى أن أوكرانيا وراء الهجمات.

وقالت الوزارة في بيان: "أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة، حيث رصدت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين واعترضتهما أنظمة الحرب الإلكترونية وتحطمتا فوق أراضي مقاطعة بريانسك"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية وفق البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أخريين وأسقطتهما فوق أراضي مقاطعة موسكو.

وأكدت أن "الهجمات الإرهابية الفاشلة لم تسفر عن سقوط مصابين"، وفقا للبيان.