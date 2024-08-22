خطوة تفصل عبد المنعم عن الانتقال إلى نيس الفرنسي

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كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الخميس، آخر تطورات صفقة انتقال محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، إلى نادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن إدارة نيس توصلت لاتفاق مع الأهلي بشأن ضم عبد المنعم، مشيرة أن النادي الفرنسي يسعى لتعزيز صفوفه بعد رحيل مدافعه جان كلير إلى ويست هام يونايتد.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن صفقة انتقال عبد المنعم إلى نيس متوقفة على مسألة الحصول على التأشيرة.

وأشارت ليكيب إلى أن بمجرد حصول عبد المنعم على التأشيرة سيعلن نيس عن الصفقة بشكل رسمي.