مهرجان الجونة السينمائي يطلق برنامج سيني جونة للأفلام القصيرة

تبدأ الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، التي ستنعقد من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024، بإطلاق برنامج جديد للأفلام القصيرة تحت اسم "سيني جونة". ستقام فعاليات البرنامج من 25 إلى 31 أكتوبر 2024.

برنامج "سيني جونة للأفلام القصيرة" يهدف إلى دعم الأفلام القصيرة الواعدة من خلال توفير فرص مالية للمشاريع الروائية القصيرة "قيد الإنتاج". وتبلغ قيمة الجوائز المالية المقدمة من مدينة O West 2,250,000 جنيه مصري، موزعة على ثلاث جوائز: مليون جنيه، و750,000 جنيه، و500,000 جنيه.

وأوضح عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، أن تخصيص قسم خاص للأفلام القصيرة يأتي ضمن استراتيجية المهرجان لدعم صناع الأفلام الشباب وتطوير صناعة السينما بشكل عام. وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل استكمالاً للشراكة الناجحة مع مدينة O West، التي تدعم المشهد السينمائي.

إضافة إلى التمويل، ستحظى المشاريع الفائزة بفرصة العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدورة التالية لمهرجان الجونة السينمائي، مما يوفر لها فرصة للظهور في المهرجانات العالمية.

يبدأ استقبال المشاريع في الفترة من 22 أغسطس إلى 7 سبتمبر، وسيدعى أصحاب المشاريع المختارة لعرضها على لجنة تحكيم من خبراء الصناعة، على أن يتم الإعلان عن المشاريع الفائزة في 31 أكتوبر.

وقال تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة O West، إن المدينة تحرص على تعزيز المشهد الفني والثقافي في مصر من خلال دعم مهرجان الجونة السينمائي، معربًا عن سعادته بتوسيع التعاون ليشمل برنامج الأفلام القصيرة. وأضاف أن هذا الدعم يتماشى مع رؤية "O West" في تنمية صناعة الأفلام وتمكين صناع الأفلام المحلية.

من جهتها، عبرت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي، عن سعادتها بإطلاق برنامج "سيني جونة للأفلام القصيرة"، معتبرة أن البرنامج يمثل فرصة كبيرة لدعم المواهب الجديدة في صناعة الأفلام.

وأشارت مريم نعوم، رئيسة منتدى الجونة السينمائي، إلى أن الأفلام القصيرة أصبحت تحظى بتقدير دولي، مشيرة إلى أنها توفر فرصة لصناع الأفلام لتقديم أنفسهم والعثور على مشاريع جديدة خارج قيود صناعة الأفلام التجارية.

هذا التعاون بين مدينة O West وسيني جونة ليس الأول من نوعه، فقد أسفر التعاون السابق في يونيو عن "سيني جونة في أو ويست"، الذي أتاح لمحبي الفن السابع في القاهرة تجربة مهرجان الجونة السينمائي.

يأتي دعم مدينة O West لمهرجان الجونة السينمائي كجزء من التزامها بدعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الأنشطة الثقافية.

ومهرجان الجونة السينمائي هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات ودعم نمو صناعة السينما في المنطقة.

وتقع O West في غرب القاهرة، وهي مدينة متكاملة تتضمن مناطق سكنية وتجارية وصحية وتعليمية. تضم المدينة 11,000 وحدة سكنية، ومنطقة طبية، ومرافق رياضية وتعليمية، وتستخدم تقنيات ذكية لضمان الأمن وكفاءة استخدام الموارد.