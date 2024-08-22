الصين تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان بأسرع وقت ممكن

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دعت الصين الخميس مواطنيها إلى مغادرة لبنان "بأسرع وقت ممكن" على ما جاء في بيان لسفارتها غداة ضربة إسرائيلية قتل فيها قيادي في حركة فتح الفلسطينية في جنوب البلاد.

وكتبت السفارة الصينية في بيروت "في الفترة الأخيرة يستمر الوضع عند الحدود بين لبنان وإسرائيل بالتوتر، والأوضاع الأمنية في لبنان خطرة ومعقدة".

وأوضحت السفارة "مستوى الخطر الحالي للسفر إلى جنوب لبنان والنبطية هو أحمر (مستوى الخطر الأعلى) وبرتقالي في المناطق الأخرى (خطر مرتفع)".

وأوصى البيان المواطنين الصينيين المتواجدين راهنا في لبنان "باستغلال فرصة استمرار توافر رحلات تجارية والعودة إلى الصين أو مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكثفت إسرائيل ضرباتها في لبنان المجاور واستهدفت للمرة الأولى الأربعاء قياديا في حركة فتح الفلسطينية منذ بدء الحرب في غزة.

واتهمت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، إسرائيل بأنها تريد "إشعال المنطقة" عبر اغتيال خليل المقدح. ودعت الكثير من الدول في الأسابيع الأخيرة رعاياها إلى مغادرة لبنان.

وكانت سفارة الصين حتى الآن تكتفي بدعوة مواطنيها "إلى توخي الحذر" خلال سفرهم إلى لبنان. واندلعت الحرب المدمرة في غزة إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر حاصدة أكثر من 40 ألف قتيل.

وغداة ذلك فتح حزب الله اللبناني، حليف حماس، جبهة "إسناد" لغزة، عند الحدود بين لبنان وإسرائيل ، ما أدى إلى تصاعد العنف بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.