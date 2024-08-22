أمين عام الوقف السويدي الإسلامي: مصر تظل حامية للدين والعروبة والوطن والأوطان

وصل الدكتور حسان موسى، أمين عام الوقف السويدي الإسلامي، إلى القاهرة اليوم، للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يُعقد بالقاهرة في الفترة من 25 إلى 26 أغسطس 2024، تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".

وأكد موسى أن مصر ما زالت وستظل حامية للدين والعروبة والوطن والأوطان، مشيرًا إلى أنها تظل قبلة للمتعلمين من خلال الأزهر الشريف ومصدرًا زلالًا لطلب العلم في رحابه الشريفة.

وأثنى على جهود وزارة الأوقاف في توجيه الدعاة والعلماء إلى أنحاء العالم لخدمة الدين والقيم الإنسانية المشتركة، مؤكدًا أن مصر ستظل منارة للعلم والعلماء.

وأشار موسى إلى اعتزازه بالمشاركة في هذا المؤتمر الإسلامي الكبير الذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبإشراف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأضاف أن المؤتمر يتناول موضوعًا مهمًا وجزءًا أصيلًا من الشريعة الإسلامية، حيث يؤكد السيسي من خلال رعايته أن المرأة شريكة في البناء والتعمير، وأنها جزء أصيل من السياسة المحلية والعالمية لمصر، سواء من ناحية الدين أو القيم الإنسانية، أو ما حققته المرأة المصرية من ريادة وقيادة وتميز.

وأوضح موسى أن الرئيس السيسي يهدف من خلال رعايته للمؤتمر إلى التأكيد على أهمية الوعي في مواجهة أفكار التطرف والتشدد والغلو، وتجديد الخطاب الديني وفق مقاصد الشرع ومآلات الأحكام، بما يخدم الدين والوطن والتنمية والبناء الحضاري والقيمي.