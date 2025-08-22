مقر البعثة الأممية في ليبيا يتعرض إلى محاولة استهداف بصاروخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرض مقر بعثة الأمم المتحدة في مدينة طرابلس الليبية الخميس، إلى "محاولة استهداف فاشلة"، خلال جلسة لمجلس الأمن عرضت فيها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه خارطة طريق لعقد انتخابات وتوحيد المؤسسات.

وقالت البعثة في بيان إنها تلقت تقارير تفيد بإطلاق صاروخ في محيط مجمعها أثناء إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام أمام مجلس الأمن.

وأشارت إلى أن مقر البعثة "لم يتأثر بالحادث"، وأكدت مجدداً "التزامها الثابت بدعم جهود ليبيا نحو السلام والاستقرار وسيادة القانون"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأدانت حكومة الوحدة الليبية المقالة من البرلمان في بيان، محاولة الاستهداف، واعتبرتها "عملاً خطيراً يستهدف تقويض الأمن والاستقرار والإساءة لعلاقات ليبيا مع المجتمع الدولي".

وضبطت وزارة الداخلية الليبية المركبة التي استخدمت في الهجوم، وقالت الوزارة إنها كانت مجهزة بصواريخ إضافية وقاعدة الإطلاق، وهو "ما مكّن من إحباط المخطط وتأكيد جاهزية مؤسسات الدولة في حماية البعثات الأممية والدبلوماسية وكافة المقار الحيوية".

وقالت الحكومة إن "ملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم مسؤولية لن تتهاون فيها، وستتم متابعتهم وتقديمهم للعدالة".

وأعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات "تحريض على العنف ممنهجة تستهدف بعثة الأمم المتحدة أو غيرها من البعثات الدولية".