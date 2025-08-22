أكد العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن دوري القهاوي للطاولة والدومينو، المقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية، وبإشراف إدارة السياحة والشواطئ، شهد مفاجأة مبهجة في أولى جولات الأسبوع الثاني تمثلت في المشاركة القوية للسيدات.

وأشار إبراهيم إلى أن مشاركة السيدات أثبتت أن التحدي والكفاءة ليست حكرًا على الرجال فقط، وأن المرأة نصف المجتمع قادرة على خوض المنافسة وإضافة طابع مميز للبطولة.

وأضاف أن دخول السيدات أضفى روحًا جديدة وحماسًا مختلفًا على أجواء البطولة، مما جعلها أكثر شمولية وتنوعًا، وعكس الصورة الحضارية للتنافس وروح اللمة السكندرية الأصيلة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن البطولة مستمرة في تحقيق أهدافها، ليس فقط على صعيد المنافسة الرياضية، بل في تعزيز روح المشاركة المجتمعية وإحياء الطابع الشعبي للقهاوي كجزء أصيل من ثقافة الإسكندرية.