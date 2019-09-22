 النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الـ11 بالمرج - بوابة الشروق
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النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الـ11 بالمرج

محمد أبو عوف
نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 9:05 م | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 9:05 م

صرحت نيابة المرج بإشراف المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة المستشار أحمد عز، بدفن جثة طفل لقي مصرعه، سقط من الطابق الــ 11، بأحد العقارات السكنية بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل الطفل لسماعهم .

وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا بسقوط طفل من أعلى عقار بمنطقة المرج، وفور انتقال القوة الأمنية لمكان الحادث، تبين سقوط طفل عمرة 4 سنوات من أعلى الطابق الـ11، ودلت التحريات أن والدي الطفل تركاه بمفرده في الشقة، وسقط من أعلى الشرفة.

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