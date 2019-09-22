الرئيس السيسي يعقد قمة ثلاثية مصرية - أردنية - عراقية في نيويورك

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية مصرية - أردنية -عراقية على هامش "فعاليات الدورة 74 للجمعية العام للأمم المتحدة بنيويورك".صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.