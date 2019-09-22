 الرئيس السيسي يعقد قمة ثلاثية مصرية - أردنية - عراقية في نيويورك - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يعقد قمة ثلاثية مصرية - أردنية - عراقية في نيويورك

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 10:50 م | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 10:50 م

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية مصرية - أردنية -عراقية على هامش "فعاليات الدورة 74 للجمعية العام للأمم المتحدة بنيويورك".
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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