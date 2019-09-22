«بيبسيكو مصر» ترعى النسخة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى

أعلنت شركة بيبسيكو مصر، الرائدة فى مجال الأغذية والمشروبات، عن رعايتها للعام الثانى على التوالى للنسخة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى، والذى تنتهى فاعلياته 27 سبتمبر الجارى ويقام المهرجان هذا العام بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والثقافة من مصر والعالم، للاستمتاع بالأعمال الفنية المتنوعة ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية، والتى تم إنتاجها داخل عدة بلدان عربية وأجنبية.

قال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسيكو مصر: «نفخر برعايتنا لمهرجان الجونة السينمائى للعام الثانى على التوالى ايمانا منا بالدور الحيوى الذى يلعبه المهرجان كمنصة لدعم المواهب الشابة فى المجال الفنى وعرض مواهبهم المختلفة على المستوى الإقليمى». وقال: «نحرص من خلال برامجنا المتعددة على تمكين الشباب المصرى المبتكر فى مجالات مختلفة وعلى رأسها الرياضة والفن كونهم من وسائل ارتقاء الشعوب». كما قام المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائى خلال كلمته فى ختام نسخة العام الماضى بتوجيه الشكر لشركة بيبسيكو مصر لدورها الفعال بأنشطة متميزة ساهمت فى زيادة التفاعل بين حضور المهرجان. وستقوم بيبسيكو مصر هذا العام بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية من خلال منتجاتها الشهيرة للمساهمة فى إثراء المهرجان على مدار أيامه المختلفة. ومن المقرر أن تستمر دورة هذا العام فى إتاحة الفرص أمام السينمائيين المصريين والعرب من جميع أنحاء العالم للتعرف وتبادل الخبرات والاندماج معا، من أجل خلق مشهد ثقافى متكامل فى جميع أنحاء مصر.