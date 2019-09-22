تمديد عقد نقل الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر تونس لمدة 10 سنوات

أعلن وزير الصناعة التونسي سليم الفرياني التمديد في عقد أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وأوروبا عبر تونس لمدة عشر سنوات إضافية تبدأ من الشهر المقبل.

وقال الفرياني - في تصريح إذاعي اليوم السبت- إن هذا الأنبوب له أهمية بالغة بالنسبة لتونس؛ حيث من المقرر أن يدخل عائدات للبلاد بقيمة 700 مليون دينار العام المقبل، فيما تتكلف الصيانة السنوية للأنبوب حوالي 16 مليون دولار.

ويمتد أنبوب نقل الغاز الجزائري مسافة 400 كيلومتر داخل الأراضي التونسية من الحدود التونسية الجزائرية إلى سواحل الهوارية شمالا، أقرب نقطة حدودية إلى إيطاليا، ليتواصل عبر البحر المتوسط وصولا إلى إيطاليا.