قال أشرف الداودي، محافظ قنا، إن برنامج «تنمية صعيد مصر» يشمل جميع مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن البرنامج أحدث نقلة كبيرة جدًا للمحافظة.

وأضاف الداودي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع مستوى الأداء الفني بالمحافظة خلال الفترة الماضية، ذاكرًا أن «السيسي» كان يقف على نقاط كثيرة ويقيمها.

وأشار إلى أنه تم رصف 553 كيلو خلال الفترة السابقة، إضافة إلى تطوير الطرق الداخلية والخارجية، مضيفًا أنه يتم تحويل الصناعات الحرفية البسيطة بالمحافظة إلى تكتلات اقتصادية لها قدرات وجودة وتنمية بشرية، تستطيع المنافسة في السوق المحلي والعالمي.

وذكر أن أزمة كورونا أثرت إلى حد ما على العمل بالمشروعات التنموية بالمحافظة، لكنه يتم استعادة الوضع حاليًا، مضيفًا أنه سيتم تطوير الصرف الصحي ليصل إلى نسبة 100% في الحضر و50% بالريف.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وطارق الفقي محافظ سوهاج، وأشرف الداودي محافظ قنا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض تطورات البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا.