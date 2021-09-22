السعودية تدين وتستنكر محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، صباح الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت على مؤسسات الدولة الشرعية في السودان.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، صباح الأربعاء، أكدت الوزارة في بيانها عن تضامن المملكة مع السودان في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومةً وشعباً.

وكان وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية حمزة بلول الأمير، أعلن السيطرة فجر أمس الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد.

وأكد القبض على المخططين للانقلاب من مدنيين وعسكريين وإحباط آخر جيوب المحاولة في المدرعات بضاحية الشجرة جنوب الخرطوم.