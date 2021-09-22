الكويت تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

أدانت وزارة الخارجية الكويتية محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في جمهورية السودان.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء - دعم الكويت لمؤسسات الحكم الانتقالي في السودان وجهودها في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والازدهار، مشددة على رفض كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود.

وكان وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يس إبراهيم يس، قد أكد أمس أنه تمت السيطرة الكاملة على المحاولة الانقلابية والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، لافتا إلى أنه جاري استكمال استجواب هذه المجموعة لبيان تفاصيل هذه المحاولة.