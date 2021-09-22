موسمياني بعد خسارة السوبر : لايمكن أن أضحى بأفشة من أجل اللعب برأسي حربة

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أعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن حزنه الشديد لخسارة لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش مساء الثلاثاء.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التى انتهت بتتويج طلائع الجيش بعد اللجوء لركلات الترجيح ، إنه يبارك لفريق الطلائع على التتويج بهذه البطولة.

وأشار إلى أنه لم يلعب بثنائي فى الهجوم ، لأنه سيضحي في هذه الحالة بمحمد مجدي أفشة صانع الألعاب.

وأضاف: "فزنا بالبطولات كلها في وجود أفشة فكيف استغنى عنه في تشكيلة الفريق؟".مشيرا أنه لايستطيع الإستغناء عن مركز صانع الألعاب .

وقرر محمود الخطيب عقب اللقاء خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب وكل فرد فى الجهاز الفني كنوع من العقاب على خسارة السوبر مع اتخاذ إجراءات عقابية أخرى لحين عودة الأداء الذى يليق بالأهلي وجماهيره.