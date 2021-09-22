 ميقاتي: نعمل على إيجاد حلول لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لمواجهة الأعباء - بوابة الشروق
الأربعاء 22 سبتمبر 2021 3:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

ميقاتي: نعمل على إيجاد حلول لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لمواجهة الأعباء

خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين-اكسبولينك
خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين-اكسبولينك
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 2:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 2:19 م

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن دعم المؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية بلبنان مسألة أساسية تعمل الحكومة على إيجاد الحلول لها في الفترة القليلة المقبلة، بدعم من أصدقاء لبنان، وذلك لمواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية الضاغطة.

وأضاف ميقاتي خلال استقباله لقائد الجيش العماد جوزيف عون، اليوم، على رأس المجلس العسكري أن مؤسسة الجيش أثبتت أنها عصية على كل الخلافات والتداعيات السياسية، وتعبر عن تطلعات اللبنانيين بوطن سيد، حر، مصانة حدوده وأمنه، موّحدة إرادة أبنائه، ولو اختلفوا في ما بينهم يجمعهم تمسكهم بالمؤسسة العسكرية كضامن أساس، ليس للأمن فقط بل حتى للدولة بمفهومها الواسع.

ووجه ميقاتي التحية للجيش على التضحيات التي يقدمها متمنيا له، قيادة وضباطا وعناصر، دوام الصحة والعافية في الدفاع عن لبنان وسيادته واستقلاله وحماية الوطن في هذه الأوقات العصيبة.

وأوضح أن الجيش اللبناني يشكل صمام الأمان الكبير للبنانيين لا سيما في الأزمات الكبرى، وخصوصا أنه يحافظ على الدولة والكيان اللبناني والنظام الديموقراطي البرلماني ويدافع عن تراب الوطن ويصون حدوده، إلى جانب رعايته للسلم الأهلي وحماية الحريات العامة والخاصة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك