محكمة باكستانية تؤجل توجيه اتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان بالازدراء

أجلت محكمة باكستانية اتهام رئيس الوزراء السابق عمران خان بالازدراء حتى الثالث من أكتوبر المقبل. وأخطرته بتقديم اعتذار خطي عن تصريحاته الغاضبة ضد قاضية خلال مسيرة عامة.

ويمكن منع خان من خوض الانتخابات في حال إدانته، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال حامد خان محامي رئيس الوزراء السابق للصحفيين، إن خان أعرب عن أسفه عن تصريحاته وأبدى ندمه للجنة مؤلفة من خمسة قضاة بمحكمة إسلام آباد العليا، برئاسة كبير القضاة أثر مين الله اليوم الخميس.



وهذه أحد التحديات القضائية الكثيرة التي يواجهها نجم الكريكت السابق، وهو ما قد يشكل انتكاسة خطيرة لمسيرته السياسية. وسوف تمنعه أي إدانة جنائية من المشاركة في الانتخابات لخمس سنوات.



ويواجه عقوبة محتملة بالسجن ستة أشهر في حال أدين في قضية الازدراء.



وأطيح بخان من السلطة في أبريل عبر تصويت بحجب الثقة في البرلمان اقترحه تحالف المعارضة حينها.