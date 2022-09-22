 إصابة 8 مستوطنين إسرائيليين بعملية طعن قرب رام الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 8 مستوطنين إسرائيليين بعملية طعن قرب رام الله

وكالات:
نشر في: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 8:36 م | آخر تحديث: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 8:36 م

أصيب 8 مستوطنين في عملية طعن نفذها فلسطيني، مساء اليوم الخميس قرب حاجز "بيت سيرا" جنوب غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة 8 مستوطنين بجراح في عملية طعن قرب الحاجز العسكري "بيت سيرا"، واستشهاد المنفذ الذي لم تعرف هويته بعد، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة شهاب الفلسطينية.

وفي وقت سابق مساء الخميس، أصيب جندي إسرائيلي، بعملية دهس قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على حاجز حوارة العسكري النار بشكل مباشر على فلسطيني أصاب جندي بجروح في عملية دهس قرب الحاجز.

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