السعودية تعلن إرسال رائدي فضاء بينهم سيدة لمحطة الفضاء الدولية

أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، برنامج رواد الفضاء، معلنة أن الرحلة الأولى في عام 2023 تُقل أول رائدة فضاء سعودية.



وقالت الهيئة السعودية للفضاء، طبقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن البرنامج يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالمياً والإسهام في الأبحاث التي تصبّ في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء.



وطبقا للوكالة "يتضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء ، الذي يأتي كحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030 -، إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية"، مشيرا إلى أن" أول الرحلات ستطلق في العام 2023، وسيضم أول طاقم رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجّل المملكة بذلك حدثاً تاريخياً مهماً من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء".



وتعد رحلات الفضاء المأهولة مقياساً لتفوق الدول وتنافسيتها عالمياً في العديد من المجالات مثل التقدم التكنولوجي والهندسي والبحث العلمي والابتكار.



جدير بالذكر أن المملكة تعتزم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للفضاء خلال الأشهر القادمة، والتي ستقدم عرضاً مفصلاً لجميع برامج الفضاء السعودية وأهدافها التي تسهم في خدمة الإنسانية.