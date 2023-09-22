انخفضت الأصول المالية للموازنة العامة في ألمانيا بنسبة 8ر1% أو بمقدار 2ر20 مليار يورو في عام 2022 مقارنة بالعام السابق له.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الجمعة، في فيسبادن أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات والجمعيات البلدية وكذلك الضمان الاجتماعي - إلى جانب جميع الميزانيات الإضافية - سجلت العام الماضي إجمالا أصول مالية بقيمة 8ر1077 مليار يورو مقارنة بالقطاع غير العام، الذي يشمل مؤسسات الائتمان وقطاعات أخرى محلية وأجنبية، مثل الشركات الخاصة في الداخل والخارج.

وانخفضت الأصول المالية للحكومة الاتحادية بنسبة 8ر7% أو بمقدار 4ر33 مليار يورو إلى 394 مليار يورو مقارنة بالعام السابق.

وأشار المكتب إلى أن السبب في ذلك هو أنه في عام 2022 - مقارنة بالعام السابق له - اضطرت الحكومة إلى الاحتفاظ بمخصصات أقل بكثير لضمان القدرة على التصرف خلال تنفيذ حزم وبرامج المساعدات الخاصة بجائحة كورونا.

وبحسب البيانات، انخفضت الأصول المالية للولايات بنسبة 9ر4% أو بمقدار 5ر14 مليار يورو إلى 2ر280 مليار يورو. ومع ذلك، كان التطور في كل ولاية على حدة مختلفا للغاية. وفي البلديات والجمعيات البلدية ارتفعت في المقابل الأصول المالية بنسبة 6ر5% أو بمقدار 5ر12 مليار يورو إلى 7ر234 مليار يورو.