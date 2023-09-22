عمرو أديب: مباراة بيراميدز بداية عودة الروح لنادي الزمالك

علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري العام، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن نادي الزمالك يشهد في الفترة الحالية محنة حقيقية، ويحتاج للعودة إلى سابق عهده.

وأضاف أن مباراة بيراميدز تمثل بداية عودة الروح لنادي الزمالك رغم عدم إبرام صفقات (بسبب عقوبة إيقاف القيد).

وتابع أديب: «بدأنا نشوف الزمالك ونحس إنه هيقدر يقف على رجله».

وحسم التعادل بهدفين لمثلهما قمة الجولة الأولى من الدوري الممتاز، بين الزمالك وبيراميدز على ملعب الأخير باستاد الدفاع الجوي.

تقدم بيراميدز عن طريق عبدالله السعيد من ركلة حرة، لينتهي الشوط الأول بتفوق سماوي، بينما تعادل وتقدم الزمالك في أول ربع ساعة من الشوط الثاني عبر لاعبيه نبيل عماد دونجا وإبراهيما نداي، ليتعادل بيراميدز في الربع ساعة الأخير بالتعادل عبر لاعبه رمضان صبحي.