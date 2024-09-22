القسام تعلن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال شرق مدينة رفح

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة بعبوة أفراد «تلفزيونية» شرق مدينة رفح.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، أن «عناصرها أوقعوا القوة بين قتيل وجريح في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة».

وأشارت في بيان آخر، إلى استهداف جرافة عسكرية من نوع «D9» بقذيفة «تاندوم» في ذات المنطقة الواقعة جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ352 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و58 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفًا و431 شهيدًا، و95 ألفًا و818 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.