ارتفاع قتلى انفجار منجم فحم في إيران إلى 51

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، صباح اليوم الأحد، بارتفاع ضحايا انفجار منجم الفحم شرق إيران، إلى 51 قتيلًا.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إلى أن تسرب غاز الميثان تسبب في انفجار في منجم للفحم شرق البلاد.

وقال التلفزيون الإيراني إن الحادث نجم عن انفجار لغاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة معدنجو.

وأضاف أن إجمالي 69 عاملا كانوا داخل القطاعين وقت الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الانفجار وقع السبت الساعة التاسعة مساء (17:30 بتوقيت جرينتش).

وأشارت إلى أن الوفيات حدثت في منجم للفحم في تاباس، على بعد حوالي 540 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طهران.

وقالت السلطات إنها أرسلت أفراد الطوارئ إلى المنطقة بعد الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من يوم السبت. وكان حوالي 70 شخصا يعملون هناك وقت الانفجار.