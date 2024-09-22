حزب النضال الديمقراطي الإندونيسي يؤكد اجتماعا وشيكا بين برابوو وميجاواتي

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قالت بوان ماهاراني رئيسة المجلس التنفيذي لحزب النضال الديمقراطي الإندونيسي إن رئيسة الحزب وخامسة رئيسة للبلاد ميجاواتي سوكارنوبوتري ستلتقي قريبا بالرئيس المنتخب، رئيس حزب جريندرا برابوو سوبيانتو، حسبما ذكرت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية.

وقالت بوان للصحفيين في جاكرتا اليوم "(سيلتقيان) بأسرع وقت ممكن. إن شاء الله سيكون هناك اجتماع"، إلا أن بوان التي تشغل حاليا منصب رئيسة مجلس النواب أشارت إلى أنه لم يتم تحديد تاريخ محدد للاجتماع.

وأوضحت: "ما زلنا ننتظر أنسب موعد"، ملمحة إلى أن الاجتماع قد ينعقد قبل تنصيب برابوو رئيسا في 20 أكتوبر.