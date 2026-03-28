الداخلية العراقية تعلن مقتل آمر فوج طوارئ الشرطة الأول في باستهداف بمدينة الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مقتل آمر فوج طوارئ الشرطة الأول باستهداف في مدينة الموصل.

وقالت في بيان: "​بفخر واعتزاز مكللين بالعز والكرامة، تنعى وزارة الداخلية اثنين من أبطالها الذين طالتهما يد العدوان الصهيواميركي الغادر في استهداف آثم لنقطة تابعة لفوج طوارئ الشرطة الأول بالقرب من الجسر الثالث في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وأضاف: "ها هي وزارة الداخلية ​تزفّ إلى جنات الخلد فارسين من خيرة رجال الشرطة وهما: ​الشهيد البطل العقيد عمر محمود خلف إسماعيل آمر فوج طوارئ الشرطة الأول و​الشهيد البطل المفوض رافع عبدالله أحمد علي المنسوب إلى قسم شرطة أم الربعين مركز شرطة موصل الجديدة".

وأشارت الداخلية العراقية إلى إصابة خمسة من عناصر في الحادث، حيث استهدفتهم الضربة الثانية وهم يؤدون واجبهم الإنساني في إسعاف زملائهم الجرحى.

وتابعت: «إن استهداف هؤلاء الأبطال في قلب الموصل وهم يسهرون على أمن المواطن، هو دليل على خسة العدوان الذي لا يفرق بين واجب أمني ومهمة إنسانية. وستبقى دماء العقيد عمر والمفوض رافع ورفاقهما منارةً تضيء درب الثبات لرجال الشرطة كافة».