وزير داخلية لبنان يدعو إلى تكثيف الحضور الأمني في البلاد

دعا وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، اليوم الإثنين، إلى تعزيز الحضور الأمني لحماية الاستقرار الوطني.

وطالب الوزير الحجار ، خلال استقباله اليوم مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، بتكثيف الدوريات حفاظاً على الأمن والاستقرار في البلاد والعمل على وضع أكبر عدد ممكن من الضباط والعناصر بتصرف المهمات العملانية على الأرض.

وشدد على "أهمية اضطلاع قوى الأمن الداخلي بدور محوري، إلى جانب الجيش اللبناني في المهمات التي يقومون بها، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة".

وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية والبلديات ، تم خلال الاجتماع استعراض شامل للأوضاع الأمنية في البلاد.