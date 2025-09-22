ألمانيا تحذر: أي خطوة تتخذها إسرائيل لضم الأراضي المحتلة تُهدد حل الصراع سلميا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت ألمانيا، أهمية البدء بعملية حل الدولتين عبر المفاوضات، وقالت إن أي خطوة تتخذها إسرائيل لضم الأراضي المحتلة ستُهدد حل الصراع سلميًا.

وصرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، بأن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو وقف إطلاق النار فورًا وإطلاق سراح جميع الأسرى، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

ويعتزم فاديفول المشاركة في مؤتمر تنظمه المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية حول تعزيز حل الدولتين في وقت لاحق اليوم، وذلك قبل بدء مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غدٍ الثلاثاء.

وكانت بريطانيا قد حذرت إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة ردا على الاعتراف بفلسطين

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنها حذرت إسرائيل من الإقدام على ضم أجزاء من الضفة الغربية، كرد فعل على اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها كوبر قبل مشاركتها في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.