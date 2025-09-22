البرازيليون يحتجون على عفو محتمل عن بولسونارو وحلفائه

نظم البرازيليون احتجاجات في جميع الولايات الـ26 والمقاطعة الاتحادية اليوم الأحد ضد عفو محتمل عن الرئيس السابق جاير بولسونارو وحلفائه، الذين تمت إدانتهم بمحاولة الانقلاب.

وزادت الدعوات إلى المظاهرات بعدما مرر مجلس النواب يوم الثلاثاء تعديلا دستوريا يزيد من صعوبة اعتقال المشرعين أو بدء إجراءات جنائية ضدهم. وتمت إحالة القرار الآن إلى مجلس الشيوخ.

وفي اليوم التالي، صوت مجلس النواب على تسريع مشروع قانون يدعمه أعضاء المعارضة اليمينية يمكن أن يمنح العفو لبولسونارو وأقرب حلفائه ومئات من أنصاره الذين أدينوا لدورهم في تمرد شهر يناير 2023.

وصدر حكم بحق بولسونارو بالسجن لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر يوم 11 سبتمبر الجاري لمحاولته البقاء في السلطة بعد خسارته في إعادة انتخابه في عام 2022. وهو أول رئيس سابق تتم إدانته بمحاولة عكس نتيجة الانتخابات في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. ونفى بولسونارو ارتكاب أي مخالفات.



وساعد بعض من أبرز فناني البرازيل في تنظيم وتشجيع المظاهرات اليوم الأحد.