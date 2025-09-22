الأوقاف والأزهر في بورسعيد يبحثان تفعيل مبادرة صحح مفاهيمك

استقبل الدكتور مختار عيسى دياب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين وفدًا من منطقة بورسعيد الأزهرية، على رأسهم الدكتور عبد اللطيف حسانين مدير وعظ بورسعيد، والشيخ يوسف شمس الدين مدير الدعوة، والدكتور السيد هيكل الواعظ بالأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى.

قال الدكتور مختار عيسى دياب إن هدف الزيارة هو بحث تفعيل التعاون وسبل التكامل في الملفات الحيوية والأمور المجتمعية التي تحتاج إلى تضافر الجهود، ولا سيما وقد أطلقت وزارة الأوقاف المبادرة شديدة الأهمية (صحح مفاهيمك) بشراكة مع مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المبادرة برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سائلين المولى جل وعلا أن يديم على مصرنا الحبيبة أمنها وأمانها واستقرارها، وأن يحفظ قائدها وشعبها وجنودها.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تكامل المؤسسات الدينية تجاوبًا مع مبادرة الأوقاف "صحح مفاهيمك"، وفي ضوء التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.