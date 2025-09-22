سنغافورة تعلن عزمها فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية

تعتزم سنغافورة فرض عقوبات ضد قادة الجماعات أو المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية المسؤولة عن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان أمام البرلمان اليوم الإثنين، إن بلاده سوف تستهدف قادة "جماعات أو منظمات استيطانية يمينية متطرفة" المسؤولة عن العنف، مضيفا أنه سوف يتم الكشف عن التفاصيل في موعد لاحق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر وزير الخارجية "يعني دعم سنغافورة للحل على أساس الدولتين أننا سوف نعارض أي خطوات من جانب إسرائيل للقضاء على مثل هذا الحل أو تقويضه. وإذا ما استمر الوضع في التدهور أو إذا ما اتخذت إسرائيل مزيدا من الخطوات للقضاء على الحل على أساس الدولتين سوف نعيد النظر في موقفنا بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية".

وقال "زادت أفعال إسرائيل في غزة عن الحد".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من اعتراف كندا والمملكة المتحدة وأستراليا رسميا بدولة فلسطينية، وانضمت إلى إجماع عالمي متنام في الآراء والمضي قدما في سياسة أثارت انتقادات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجدد بالاكريشنان شرطا مفاده أن الاعتراف بدولة فلسطينية يتوقف على حكومة تقبل حق إسرائيل في الوجود ونبذ الإرهاب.