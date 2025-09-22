 أصدقاء تشارلي كيرك يشيدون بإيمانه وأثره على الحركة المحافظة - بوابة الشروق
الإثنين 22 سبتمبر 2025
أصدقاء تشارلي كيرك يشيدون بإيمانه وأثره على الحركة المحافظة

د ب أ
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 4:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 4:04 ص

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء بارزون في حركته "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" يوم الأحد، في حفل تابين تشارلي كيرك، مشيدون بالناشط السياسي المحافظ المغتال كقوة فريدة يجب عليهم الآن متابعة عمله.

وشارك عشرات الآلاف من المعزين في مراسم تأبين كيرك، الذي أشاد ترامب بدوره المحوري في فوزه في انتخابات عام  2024، ومن بينهم نائب الرئيس جي.دي. فانس، والعديد من المسؤولين البارزين في الإدارة الأمريكية والعديد من شباب المحافظين الذين شَكَلهم صاحب الكلام الناري البالغ من العمر  31 عاماً.

وقال فانس :" من أجل تشارلي، سوف نتذكر أنه من الأفضل أن نقف على أقدامنا مدافعين عن الولايات المتحدة ومدافعين عن الحقيقة من أن نموت راكعين".

واضاف:" أصدقائي، من أجل تشارلي، يجب أن نتذكر أنه بطل للولايات المتحدة الأمريكية. وهو شهيد للإيمان المسيحي."

وقالت أرملة الناشط المحافظ تشارلي كيرك، إيريكا، في حفل تأبينه :" إنني أسامح " المسلح المتهم بقتل زوجي.


