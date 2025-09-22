أعلنت رئاسة مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، عن فصل التيار الكهربائي بعدد من المناطق بالمدينة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية المدرجة ضمن برنامج الصيانة السنوي.

وأوضحت رئاسة المركز والمدينة، في بيان اليوم الاثنين، أن فصل التيار سيكون وفقًا للمواعيد التالية: "الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، حيث سيتم فصل التيار عن مغذي التحصيل بمدينة منوف من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا".

وتابعت أنه يترتب على فصل التيار انقطاع الكهرباء عن مناطق: "البنك الزراعي– شارع سيدي موسى– عزبة ناصف– شارع أحمد عرابي– شارع التحرير البحري– درب المعلم– شارع مصطفى كامل".

وأضافت أنه سيتم فصل التيار يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 عن مغذي سيدي داوود من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وذلك عن مناطق: "شارع الميما– شارع الملاح– شارع الجيزاوي– الشيخ زوين– شارع الصاغة– جزء من الشارع الجديد– الميدان القديم".

فيما سيتم يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، فصل التيار عن مغذي أبو عقدة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، على أن يشمل الانقطاع مناطق: "منطقة القشلا– المركز القديم– السجل المدني– منطقة أبو عقدة– الساحة الشعبية".

وأكدت رئاسة المركز، أن هذه الأعمال تأتي في إطار الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء، وتهيب بالمواطنين وأصحاب الأنشطة الحيوية اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترات الانقطاع.