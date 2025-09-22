إصابة 5 جنود إسرائيليين في دبابة بقطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر إسرائيلية، بإصابة خمسة جنود، جراء استهداف دبابة بصاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة.

وقالت المصادر، اليوم الاثنين، إنّ خمسة جنود أصيبوا أحدهم بحالة حرجة، جراء استهداف دبابة بصاروخ مضاد للدروع في القطاع.

وأشارت إلى إصابة دبابة بقذيفة مضادة للدروع في القطاع.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، وسع جيش الاحتلال عدوانه على مدينة غزة، مكثفًا من عمليات القصف وتدمير الأبراج والبنايات السكنية، وتفجير العربات المفخخة وسط الأحياء السكنية.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 23 شهرًا.