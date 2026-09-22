محافظ أسيوط: تحديث الأحوزة العمرانية لـ30 قرية بمراكز المحافظة ضمن جهود دعم التنمية العمرانية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تحديث الأحوزة العمرانية للقرى بمختلف مراكزها، بما يسهم في دعم أعمال التخطيط والتنمية العمرانية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، ومواكبة الاحتياجات العمرانية والتنموية المتزايدة للقرى.

وأوضح محافظ أسيوط، أن آخر بيان وارد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، تضمن تحديث الأحوزة العمرانية لـ30 قرية بعدد من الوحدات المحلية بمراكز أسيوط ومنفلوط والقوصية وديروط والغنايم وصدفا، لافتًا إلى أهمية استمرار أعمال تحديث الأحوزة العمرانية للقرى بما يدعم جهود الدولة في تنظيم العمران والتخطيط للتوسع المستقبلي وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وأشار إلى أن القرى التي شملها تحديث الأحوزة العمرانية بمركز أسيوط تضمنت الهدايا وعلوان التابعتين للوحدة المحلية لمنقباد، والشغبة وقرقارص التابعتين للوحدة المحلية للمطيعة، ودير درنكة التابعة للوحدة المحلية لدرنكة.

وأضاف المحافظ، أن التحديث شمل بمركز منفلوط قرى كوم بوها قبلي التابعة للوحدة المحلية لبني عديات، والجاولي التابعة للوحدة المحلية للحواتكة، وكوم الشهيد التابعة للوحدة المحلية لبني شقير، كما شمل بمركز القوصية قرى أبوخليل وبلوط وبوق التابعة للوحدة المحلية لبني قرة، وقرية فزارة، وعنك والأنصار التابعتين للوحدة المحلية لمير.

وأوضح أن تحديث الأحوزة العمرانية شمل بمركز ديروط قرية ديروط الشريف التابعة للوحدة المحلية لديروط الشريف، بينما شمل بمركز الغنايم قريتي دير الجنادلة التابعة للوحدة المحلية لدير الجنادلة، ونزلة أولاد محمد التابعة للوحدة المحلية للعزايزة.

ولفت اللواء محمد علوان، إلى أن مركز صدفا شمل تحديث الأحوزة العمرانية لعدد من القرى، حيث تضمنت البارود شرق، والبارود غرب، وأولاد الياس، والكردي، وكردوس، وكيمان سعيد الشرقي التابعة للوحدة المحلية لأولاد الياس، إلى جانب نزلة الأبلق، ومجريس، وبني فيز التابعة للوحدة المحلية لمجريس، والبربا، والشناينة، ونجوع السدادرة التابعة للوحدة المحلية للبربا، فضلًا عن قرية الدوير التابعة للوحدة المحلية للدوير.

وأكد محافظ أسيوط، أن تحديث الأحوزة العمرانية يمثل أحد المحاور المهمة في تنظيم النمو العمراني للقرى، وتوفير إطار تخطيطي واضح للتوسع العمراني، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاستكمال أعمال تحديث الأحوزة العمرانية وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة آمال صدقي، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، أن تحديث الأحوزة العمرانية للقرى يأتي في إطار استكمال أعمال التخطيط العمراني وتحديث الأحوزة وفقًا للبيانات الواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.