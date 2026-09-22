جلسة تحفيزية من معتمد جمال للاعبي الزمالك استعدادًا للمرحلة المقبلة

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا للقاء زد المقبل في بطولة كاس عاصمة مصر.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد من أجل الحفاظ على مسيرة الانتصارات في المباريات المقبلة.

وشدد معتمد جمال على أهمية المرحلة المقبلة خاصة وأن الفريق سيخوض مباريات مهمة في بطولات الدوري وكأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.