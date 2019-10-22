طاقم مغربي لإدارة مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي

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قرر الاتحاد العربي لكرة القدم تكليف طاقم تحكيم مغربي لإدارة المباراة التي تجمع بين الإسماعيلي المصري والجزيرة الإماراتي الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية في ذهاب دور الـ 16 لكأس الملك محمد السادس للأندية أبطال العرب.

ويقود الطاقم المغربي الحكم نور الدين الجعفري، ويسانده المساعدين يوسف مبروك ويحيى النوالي، الحكم الرابع جلال جيد.

ووصلت بعثة الجزيرة لمطار القاهرة اليوم الإثنين استعدادا للمباراة، التي سيغيب عنها عدد من نجوم الفريق الإماراتي، أبرزهم كينو، وعمر عبد الرحمن وعلي مبخوت.

وكان الإسماعيلي قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.