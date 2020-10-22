طائرة مسيرة تستهدف اجتماعا لقادة هيئة تحرير الشام قرب الحدود مع تركيا غربي إدلب

قصفت طائرات مسيرة يرجح أنها تابعة لـ«التحالف الدولي» اجتماعاً ضم قادة من هيئة تحرير الشام مع جهاديين آخرين في إحدى المزارع في قرية جكارة الحدودية مع تركيا بريف سلقين غرب إدلب، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

ورصد المرصد السوري، في 15 أكتوبر الجاري، استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة لـ«التحالف الدولي» سيارة نوع «سانتفيه»، على طريق بلدة عرب سعيد غربي مدينة إدلب، ما أدى إلى مقتل جهاديين من جنسية عربية وطفل كان برفقتهما، واحترقت الجثث بشكل شبه كامل.

ونشر المرصد السوري في 14 ديسمبر الماضي، مقتل قيادي في تنظيم «حراس الدين» من جنسية تونسية، إثر استهداف طائرة مذخرة يرجح أنها تابعة لـ«التحالف الدولي» لسيارته من نوع «سانتفيه» في حي القصور بمدينة إدلب.