 تراجع الأسهم الأمريكية مع اقتراب 2025 من نهايته - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 10:21 م القاهرة
تراجع الأسهم الأمريكية مع اقتراب 2025 من نهايته

نيويورك - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 10:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 10:12 م

تراجعت الأسهم الأمريكية، في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، ببورصة وول ستريت مع اقتراب العام الحالي من نهايته.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%، لكنه مازال متجها نحو تحقيق مكاسب تراكمية بنسبة 17% خلال العام الحالي ككل.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 120 نقطة أي بنسبة 0.3% بحلول الساعة العاشرة و40 دقيقة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.1%

وظلت شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تركز على تطوير الذكاء الاصطناعي هي الأكثر تأثيرا على السوق.

وانخفض سهم إنفيديا لرقائق الذكاء الاصطناعي بنسبة 0.3%، وسهم آبل للإلكترونيات بنسبة 0.4%، وتتمتع الشركتان بقيمة سوقية ضخمة، مما يؤثر بشكل كبير على اتجاه السوق العام.

في المقابل، ارتفع سهم ميتا بلاتفورمز، المالكة لمنصة فيسبوك، بنسبة 1.9%.

وتباين أداء الأسواق في آسيا، بينما كان إيجابيا في أوروبا.

مع تبقي يومين فقط على نهاية العام، أغلق معظم كبار المستثمرين مراكزهم، لذلك كان حجم التداول منخفضا.

وستغلق الأسواق الأمريكية يوم الخميس بمناسبة رأس السنة الميلادية، في حين ستعمل ليوم قصير غدا.

وكان النشاط الأبرز في أسواق السلع، حيث استأنف الذهب والفضة والنحاس ارتفاعها بعد انخفاضات حادة في اليوم السابق.

