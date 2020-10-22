الإسماعيلي يعلن تعاقده مع 3 صفقات لتدعيم الفريق

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أعلن علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، تعاقد ناديه مع 3 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول، بداية من الموسم الجديد.

وقال وحيد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "تعاقدنا مع 3 لاعبين، ويتبقى فقط اللمسات النهائية للإعلان الرسمي".

وأضاف: "ريكاردو لديه الحرية الكاملة في التعاقدات، وهو يصنف اللاعبين وسيعمل مع أي مستوى، ولكن يكونوا على قدر المستوى الذي يليق بجماهير الإسماعيلي".

وحول استكمال الدرويش البطولة العربية، أوضح: "الرجاء لم يعلن موعد استقبالهم للإسماعيلي في البطولة العربية وأكدوا أنهم لن يحددوا أي موعد إلا بعد مباراة بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك".

واختتم: "البطولة العربية طموح كبير جدًا لختام موسم الإخفاقات التي عانى منها الإسماعيلي".