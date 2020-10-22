رئيس فيفا غير مهتم بدوري أوروبي ممتاز

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قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في مقابلة مع قناة "سي إتش" السويسرية، إنه غير مهتم بدوري أوروبي ممتاز.

وأضاف إنفانتينو: "أنا غير مهتم بمواجهة بين بايرن ميونخ وليفربول، أنا مهتم بأن يواجه بايرن ميونخ الألماني فريق بوكا جونيورز من بوينس أيرس".

وأكد إنفانتينو كرئيس للفيفا أنه مهتم ببطولة كأس العالم للأندية وليس بدوري أوروبي ممتاز.

وشرح إنفانتينو أن هدفه هو أن تحظى الأندية خارج أوروبا بجاذبية دولية

وقال "لن نقلل من شأن الدوري الالماني (البوندسليجا) أو نحرم أي شخص منه".

ويدور مقترح دوري أوروبي ممتاز حول بطولة على أعلى مستوى تضم أكبر الأندية من إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وبعد عامين من كشف مجلة "دير شبيجيل" الألمانية عن خطط لكبرى الأندية الأوروبية لتكوين دوري جديد لنخبة الأندية الأوروبية بدء من عام 2021، ظهرت تقارير إعلامية جديدة مؤخرا.

وتشير هذه التقارير إلى أن ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، انضما إلى المحادثات حول هيكلة البطولة الجديدة، والتي يقال إنه سيتم تمويلها بمبلغ ستة مليارات دولار من قبل بنك "وول ستريت جي بي مورجان"..

وقال رئيس بايرن ميونخ الألماني لشبكة"سكاي" التليفزيونية أنه ليس لديه معلومات حول تلك الخطط، كما أكد أليكساندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أن اتحاده سعيد للغاية بالشكل الحالي لدوري أبطال أوروبا.

وكان فيفا قد أكد في وقت سابق أن كأس العالم للأندية بشكلها الجديد والذي سيشهد مشاركة 24 ناديا، قد تم تأجيلها بعدما كان من المقرر إقامتها في صيف عام 2021، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.