أعضاء مجلس الشيوخ يبدأون إعداد اللائحة الداخلية الأحد المقبل

فيبى فوزى لـ«الشروق»: خبرات قانونية وعلمية فى لجنة إعداد اللائحة.. ونأمل فى نصوص تنظم حالات الانعقاد فى ظل «كورونا».. والشيمى: اللائحة ستوضح حقوق الأعضاء وواجباتهم

كشف أعضاء بمجلس الشيوخ عن المراحل المقبلة فى إعداد اللائحة الداخلية، المزمع البدأ فى إعدادها الأحد المقبل، بعدما أعلن رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن تشكيل لجنة إعداد اللائحة التى تضم فى عضويتها 30 عضوا من مختلف الاتجاهات بالمجلس.

وقالت وكيل مجلس الشيوخ فيبى فوزى، إن المرحلة الحالية المتعلقة بإعداد لائحة داخلية للغرفة الثانية بالبرلمان، فى غاية الأهمية، موضحة أن النصوص التى سيتدارسها الأعضاء للاستقرار عليها، وثيقة الصلة بتنظيم عمل مجلس الشيوخ والوقوف على كل كبيرة وصغيرة فى حقوق الأعضاء وأدواتهم وآليات عملهم البرلمانى.

وأكدت فوزى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن لجنة إعداد اللائحة تضم قامات رفيعة، وخبرات قانونية وعلمية تضمن خروج أفضل النصوص اللائحية، وأن فترة عملهم تدخل فى إطار زمنى قوامه 30 يوما، وأن بالفعل هناك مقترحا بخصوص اللائحة قدمته الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.

وتابعت: نأمل فى أن تحتوى اللائحة الجديدة على نصوص تتعامل مع الظروف الصحية الطارئة كالتى نعيشها، والمتعلقة بالانعقاد فى حالات اشتداد فيروس كورونا، لتبدى ثقة كبيرة فى وعى الأعضاء خلال حالات الانعقاد، ومقدار التزامهم الواضح بإجراءات الحماية والوقاية والتمسك بتدابير التباعد وارتداء الكمامات، وهو ما بدا خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس.

فيما قال النائب سامح الشيمى عضو مجلس الشيوخ، إن المقترح المقدم من الأمانة العامة للمجلس بشأن اللائحة؛ سيتم مناقشته بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو غيره تمهيدا لعرضه على المجلس لإبداء الرأى والتصويت عليه، حيث سيتم إحالته بعد الموافقة إلى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونا يجب أن يأخذ مساره التشريعى المقرر.

وأضاف الشيمى، أن النصوص اللائحية تضم تفاصيل العمل فى المجلس، واللجان المتخصصة التى سيشملها، وكيفية الانضمام إليها، ومسار المناقشات فى اللجان وفى الجلسات العامة، وأدوات العضو التى يمكنه اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع أو قضية ما، و طرق تقدم الأعضاء بالمقترحات، وغير ذلك من مجريات تنظيم العمل بالمجلس.

واستطرد: سوف تنظم هذه اللائحة كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتوضح ما يتمتع به العضو من حقوق، وما عليه من واجبات، والإجراءات التى يجب اتباعها، فضلا عن تحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات.

يشار إلى أنه قد أصدرت هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قرارها رقم 1 لسنه 2020 بتشكيل اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، على أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها بعد غد الأحد.

ويترأس لجنة إعداد اللائحة الداخلية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وتضم اللجنة فى عضويتها 30 من أعضاء المجلس.

يتمتع مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات التى حددها الدستور، تتمثل فى دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، ويؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.