محافظ مطروح يبحث مع وزير الشباب الخطة الإنشائية لتطوير مراكز الشباب والأندية

بحث خالد شعيب محافظ مطروح ،مساء اليوم الخميس، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقب وصوله إلى مطروح ضمن زياراته الميدانية التي يقوم بها للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى محافظات الجمهورية، الأوضاع الراهنة على صعيد مراكز الشباب والأندية بالمحافظة.

تناول اللقاء - الذي حضره النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والنائب رزق علوانى عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن أبو قديره عضو مجلس النواب، والنائبه سحر عيد عضو مجلس النواب، والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال رئيس الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة - استعراض ما تم انجازه من أعمال تطوير لحقت بمراكز شباب وأندية محافظة مطروح خلال الفترة الماضية، والخطة الإنشائية المحددة للفترة المقبلة، إضافة إلى أعداد مراكز الشباب المقرر تطويرها وإنشائها كمرحلة أولي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية وفي المقدمة منها المحافظات الحدودية، وذلك بالتنسيق التام مع المحافظين لإتاحة الفرصة أمام أبناء مصر لممارسة مختلف الأنشطة والرياضية داخل تلك المنشآت.

كما لفت الدكتور صبحي إلى تكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة والمخصصة لأبناء المحافظات الحدودية، والتي يتم تنفيذها على مدار العام في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشباب المحافظات الحدودية، وإيماناً بدورهم الفعال في تحقيق التنمية.

من جانبه وجه محافظ مطروح الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر لمنظومة الرياضة والتى بلغت ١٦ مليون جنيه؛ لإنشاء عدد من مراكز الشباب والأندية وملاعب منها ٦ ملايين بقرى حياه كريمة.

كما استعرض محافظ مطروح عدد من المطالب التى أكد وزير الشباب العمل على تلبيتها سواء تطوير أندية ودعم الاندية الكبرى بمطروح بصالات جيم، كذلك الحاجة لتأهيل فريق الهجن بمطروح مع إنشاء مضمارى العلمين والسلوم، وكذلك التنسيق لإنشاء نادى للفروسية والجار التنسيق حاليا مع الجانب الإماراتى وخبرته في هذه اللعبة.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح، يشاركان غداً في المهرجان الرياضي بقاعدة ٣ يوليو البحرية في إطار الاحتفالات بعيد القوات البحرية.