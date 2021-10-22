 صلاح عبدالله عن أزمة فيلم ريش: على زملاء المهنة أن يكونوا قدوة في الاختلاف - بوابة الشروق
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صلاح عبدالله عن أزمة فيلم ريش: على زملاء المهنة أن يكونوا قدوة في الاختلاف

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 3:57 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 3:57 م

أعلن الفنان صلاح عبدالله، رفضه للهجوم والشد والجذب المتبادل بين عدد كبير من الفنانين بسبب أزمة فيلم "ريش" الذي عرض مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وكتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "بصراحة مش متعود عليها، لا نفشت ريش ولا نتفته، ولا روحت الجونة ولا شفته، لكن اللي يهمني بجد أن يكون اختلاف زملاء المهنة مضرب المثل للناس في كيف يكون الاختلاف؟، وليس العكس.. واللي هيزعل مني بعتذر له مُقدماً، بس كده".

يذكر أن فيلم ريش أحدث انقساما بين جموع الفنانين، فهناك من اتهمه بالإساءة لمصر، وهاجموه بشدة، وهناك من أثنوا عليه خاصة أنه حصد على العديد من الجوائز العالمية أبرزها بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي بفرنسا.

 

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