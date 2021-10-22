الفيلم اللبناني كوستا برافا يفوز بجائزة أفضل عمل أول في مهرجان الجونة

فاز الفيلم اللبناني "كوستا برافا" للمخرجة مينة عقل، بجائزة أفضل عمل أول، في مهرجان الجونة.



واصطحبت مينة، طفلتين ظهرتا في الفيلم، وعبّرت عن سعادتها بالتتويج بالجائزة، وأن هذا الإنجاز كان مسعى منذ البداية.



وانطلقت فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من الفنانين في مصر والوطن العربي.



وتنافس على جوائز المهرجان هذا العام ١٦ فيلما روائيا طويلا و٢٣ فيلما روائيا قصيرا و١٠ أفلام وثائقية، في حين عُرض خارج المسابقة ٢٠ فيلما مهما بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.



ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.