وزير الإعلام اليمني يدعو المنظمات الدولية لدعم الحكومة في تلبية الاحتياجات الإنسانية

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة الإنسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية في محافظة مأرب وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة الناتجة عن ارتفاع حركة النزوح في مديريات جنوب مأرب وغرب محافظة شبوة، جرّاء التصعيد العسكري الحوثي وقصف التجمعات السكنية بمختلف أنواع الأسلحة.

وأوضح الإرياني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الجمعة، أن التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي في مديريات جنوب مأرب وغرب شبوة منذ بداية سبتمبر 2021 وحتى الآن، تسبّب في تهجير جماعي للسكان والأسر النازحة، نتيجة الأعمال العدائية والاستهداف المتعمد للتجمعات السكنية ومخيمات النزوح بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف تصعيدها العسكري واستهدافها الممنهج للأعيان المدنية والذي يدفع ثمنه المدنيين الأبرياء، ورفع الحصار فورا عن مديرية العبدية، والعمل على تصنيف المليشيا منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".