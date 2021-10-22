نائب محافظ الجيزة عن إزالة مخالفات البناء: «التوجيه الرئيسي إننا منخرجش حد من بيته»

قال إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، إنّ أجهزة المحافظة تزيل مخالفات البناء في المهد، وهو ما قلّل انتشار المخالفات مستقبلًا.

وأضاف خلال مقابلة عُرضت مساء الخميس مع برنامج "كلمة السر" الذي يُقدمه الكاتب والإعلامي خالد ميري، على قناة "صدى البلد"، أن الجيزة من أكثر المحافظات التي سجّلت مخالفات بناء وأكثرها أيضًا في التصالح.

وتابع: "لم يكن هدف الدولة إنها تهد بيت على مواطنيه.. وكان التوجيه الرئيسي هو إن مفيش حد يخرج من بيته".

وأشار إلى أنّ فقدان الإرادة السياسية لدى الدولة قبل 25 يناير 2011 كان سببًا في انتشار مخالفات البناء.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أصدر قرارًا في وقت سابق من أكتوبر الجاري، بإنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة على أن يكون مقرها الجهاز التنفيذى لمعلومات شبكات المرافق بالمحافظة انطلاقا من السعي نحو تحقيق تكامل للبنيه المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية.