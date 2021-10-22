أوبرا الإسكندرية تقدم سهرة فنية من أجمل أغنيات الفنانة شادية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات الفنانة شادية ، حيث بدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى خطوة حبيبي أداء الفرقة الموسيقية ، ثم شدت الفنانة يمنى حسن بقولوا لعين الشمس، ويا قلبي سيبك و قدمت الفنانة شمس ابراهيم أنا عندي مشكلة ، و بسبوسة ، كما قدمت الفنانة شروق شريف خلاص مسافر ، و النبي وحشتنا .

و بالفاصل الثاني من الحفل قدم عازف الأورج تامر السيد مقطوعة ان راح منك يا عين، وشدت الفنانة سارة مجدى باه يا اسمراني ، شباكنا ستايره حرير ، و اختتمت الفنانة نهى حافظ الحفل بأغنيات فارس أحلامي، القلب معاك، سونة يا سنسن.

تجدر الاشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تأسست فى الموسم الفنى لعام ٢٠٠٤، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.